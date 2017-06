Minder dan een maand nog, Flames hebben nog interessant programma

Vorige week dinsdag stond er een topoefenwedstrijd tegen Japan op het programma, daarna waren de Flames enkele dagen vrij. Nouja, vrij: ze moesten thuis een individueel programma afwerken. En ook dat was niet van de poes.

Donderdag 22 juni komen ze opnieuw samen in Tubeke, voor een driedaagse stage. Zondag maakt Ives Serneels daarna zijn definitieve EK-selectie bekend van 23 namen, de trainingsdagen hebben dus zeker nog hun belang.

Daarna komen ze opnieuw samen op dinsdag 27 juni, een dagje later trainen ze al op Spaanse grond met uiteindelijk ook een oefenpartij tegen Spanje - een goed moment om revanche te nemen voor de 1-4 in Eupen in april.

Enkele dagen later worden de Flames alweer op het appèl verwacht, met een nieuwe ministage - inclusief wedstrijd tegen Frankrijk in Montpellier. Daarna worden nog enkele trainingen in Tubeke afgewerkt, met als klap op de vuurpijl op 11 juli een oefenpot (15 uur) in Denderleeuw tegen Rusland. Op 12 juli vertrekt de ploeg dan naar Nederland.