Gezocht: studenten economie die antwoord willen zoeken op de vraag: "Wat is de kostprijs van vrouwen die voetballen?" Tweet door Bart Vandenbussche

Foto: © photonews De Belgian Red Flames trekken naar het EK in Nederland, maar in België blijven bepaalde clubs weigerachtig staan tegenover vrouwenvoetbal. Het zou enkel geld kosten en geen geld opbrengen, klinkt het. Maar klopt dat wel? Die these moet onderzocht worden. Met uw hulp? Luc Bosmans is op zoek naar studenten economie die hem willen helpen het antwoord te geven op de vraag hoeveel vrouwenvoetbal dan wel precies al dan niet zou kosten. De vraag is verder ook of vrouwenvoetbal winstgevender dan mannenvoetbal moet zijn/worden om geaccepteerd te raken. "Hoewel ik liever vanop de achtergrond werk, zoek ik studenten die een economische richting volgen en hun eindwerk willen maken rond 'De kostprijs van vrouwen die voetballen.' Dit als reactie op al die clubs die zich verschuilen achter de zogezegde hoge kostprijs om een vrouwenteam te ondersteunen. Ook naar de voordelen van een vrouwenteam zal daarbij onderzoek worden gedaan", aldus Bosmans in een reactie. Wie zich geroepen voelt om mee te werken, mag onze redactie aanschrijven via vrouwen@sport-planet.eu en wij brengen u dan in contact met Luc Bosmans. Als u hem zelf kent, mag u natuurlijk ook rechtstreeks contact met hem opnemen.

