Als een prof naar het EK: "Cyprus Cup was daarvan perfect voorbeeld"

Er werd voor het hele jaar een budget uitgetrokken van om en bij het miljoen euro. Ook tijdens de voorbereiding én het EK werd een regeling uitgedokterd met de speelsters. Die kunnen daardoor verlof nemen op hun werk, zonder er financieel bij in te schieten.

Leven als prof dus, zoals ze ook al konden doen op de Cyprus Cup in maart. “Globaal was dat een perfecte voorbereiding op het EK, het is ook een test om 10-11 dagen samen te zijn. Ook binnen de groep loopt alles goed en de accommodatie zat ook prima”, aldus Nicky Evrard daarover.

“Daar waren we ook al 10 dagen professional en konden we leven naar onze sport. Je moet niet naar school gaan of gaan werken, een luxepositie. En dan kan je ook meer je rust nemen, dus het is een manier om ook harder te kunnen werken.”