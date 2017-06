Standard kreeg zijn prijs voor titel in Super League Tweet door Redactie



Foto: © Denis Franco De vrouwen van Standard kennen ondertussen al hun tegenstanders in de Champions League, ondertussen hebben ze ook hun prijs beet. De trofee van de Super League ging - net als vorig seizoen - naar Standard en werd ondertussen overhandigd aan de ploeg uit het Luikse. Daarmee is de titel helemaal beklonken. Naar volgend seizoen toe wordt het uitkijken hoe de nieuwe kern van de Rouchettes zich staande zal houden in de kwalificaties van de Champions League en de Super League, maar deze prijs hebben ze toch opnieuw mooi én officieel binnen.

