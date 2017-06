Laura Deloose: "Shaggy maakt me wakker"

"Ik ben beginnen voetballen toen ik een jaar of 5 was en heb tot mijn 15e bij de jongens gespeeld. Via Oppuurs en Kontich ben ik bij Anderlecht terechtgekomen, de club waar ik altijd al fan van was", aldus Laura Deloose in gesprek met Voetbalkrant.com.

"Wie mijn helden waren? Zetterberg en Boussoufa zag ik wel graag spelen, maar uiteindelijk was ik van alle spelers van paars-wit wel wat fan. Het was voor mij dan ook een grote eer om naar Anderlecht te mogen gaan, dat Frank Acheampong eens een match kwam aftrappen was erg leuk."

Hoe verloopt bij Deloose de voorbereiding op een wedstrijd? "Een beetje zoals bij vele andere speelsters: met muziek. Waar ik naar luister? Ik heb muziek nodig waar ik wakker van kan worden. Jason Derulo of zo, of Shaggy: een favoriet van me al jaren. Angel of It wasn't me zijn de nummers die ik het liefste van hem hoor."