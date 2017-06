Elke dag een toptransfer bij Gent Ladies

Stephanie Suenens komt er al zeker bij, maar de Gent Ladies kondigen in totaal niet minder dan vijf(!) toptransfers aan. De eerste daarvan was gisteren Anaïs Bey-Temsamani.

Dinsdag kondigden de Gent Ladies hun tweede nieuwkomer aan: Lotte De Wilde. Zij keert na een jaartje in de USA (Lady Bisons van de Lipscomb University van Nashville Tennessee) terug naar de vertrouwde stal en zal er opgenomen worden in de A-kern.

"Lotte heeft een groot recuperatievermogen, is sterk in het duel en is goed met het hoofd. Ze kan verdedigend uit de voeten op het middenveld en achteraan. Met de ervaring opgedaan in de USA is ze klaar voor haar doorbraak op het hoogste niveau", is coach Dave Mattheus enthousiast op de webstek van de Gent Ladies.