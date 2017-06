Profiel: Justien Odeurs legt haar ritueel voor een match uit Ã©n haar lievelingseten

Justien Odeurs kwam vanuit de jeugd van STVV er in de eerste ploeg terecht, waarna ze snel naar Anderlecht trok. Na een jaartje bij paars-wit speelde ze nog twee seizoenen voor Lierse, alvorens de stap naar het buitenland te maken.

Bij USV Jena maakte ze het afgelopen seizoen een goede indruk, al was ze door een knieblessure ook enkele maanden buiten strijd. Ze is echter op tijd fit voor het EK en is in principe onze nummer 1 onder de lat.

Vorig jaar werd ze keeper van het jaar in de Belgische Super League, in het verleden speelde ze soms ook nog op het veld - zelfs als spits. Daarom dat ze voor een keepster nog een aardige techniek en schot heeft.

"Een keepster moet een beetje gek zijn, zeker? Tijdens een wedstrijd denk ik in ieder geval niet na, al heb ik voor de match wel enkele rituelen. Ik tik de grond, maak een kruisteken – tik de drie palen (rechts, boven, links) en maak nog een kruisteken." Voor de volledigheid? "Het liefst van al eet ik brie met honing."