Toekomst van het vrouwenvoetbal onderging screening

Een aangename kennismaking met heel veel talent van de Topsportschool, dat volgend jaar in competitie zou willen uitkomen met de meisjes in een jongencompetitie.

Er zijn nog wat onduidelijkheden over onder meer de dag waarop zou worden gespeeld door de jonge meisjes, maar in Tubeke bleek alvast dat er heel wat talent voorhanden is.

Een screeningsdag werd het, een doorgedreven training - al was er ook tijd om elkaar beter te leren kennen of wat te ontspannen met een partijtje kickervoetbal of andere activiteiten.