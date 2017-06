Ook jonge Futsal Flames naar Spanje

Op woensdag trok een delegatie van de Red Flames Futsal U17 naar Spanje, om er de komende dagen tegen het thuisland, Portugal en Oekraïne een oefenwedstrijd te spelen.

Ter voorbereiding speelden de Futsal Flames ook al een oefenwedstrijd tegen Eisden Dorp vorige week. Die werd met 3-5 verloren van het jongensteam, al lieten enkele jeugdflames daar al mooie zaken zien.

Met Amber Tysiak, Anaïs Bey-Temsamani en nog een paar andere speelsters zien we ook Red Flames U17 uit het veldvoetbal in de zaal opduiken, die bovendien ook al wat ervaring hebben kunnen opdoen in de Super League.