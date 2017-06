Gent vervolledigt kwintet nieuwelingen met doelvrouw Tweet door Redactie



Foto: © photonews Al een volledige week kondigen ze bij de Gent Ladies transfers aan. Vandaag was het aan nummer 5 van 5. Het sluitstuk, een - zoals verwacht - buitenlandse naam. Met Clara Degor kozen ze uiteindelijk voor een piepjong, maar groot Frans talent. Bij de Franse derdeklasser Hénin-Beaumont speelde ze zich afgelopen seizoen in de kijker van de Franse jeugdcoaches, die haar selecteerden bij de U19. Bij de Gent Ladies moet ze het grote gat dat Nicky Evrard heeft gelaten proberen helpen mee opvangen. Zij trekt naar het Nederlandse Twente, waar ze de titel wil gaan pakken in Nederland. Ook coach Dave Mattheus is erg tevreden: "Een toptalent met enorm veel werkkracht en gedrevenheid. Ze is een technisch erg goede keepster met veel souplesse die het spel goed ziet en leest en met nu al heel wat uitstraling."

