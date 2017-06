Melsele wil er staan in eerste nationale en gaat drie keer internationaal Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck De vrouwen van Melsele werden vorig seizoen kampioen in de reeks met Club Brugge en mogen zo volgend seizoen aantreden in eerste nationale. De voorbereiding begint in juli, aan het einde van die maand is er een eerste oefenpartij. Over de transfers van Femke Van Britsom (KSK Kallo), Gite Deckers (VV Steenbergen), Kaily Dhondt (KSK Beveren), Kaylin Noens (KFC Vrasene), Lindsey Jacobs (AA Gent) en doelvrouw Lisa Van Der Mijle (VV Vivoo) spraken we eerder al. Melsele wil in eerste nationale meteen aan boord blijven en gaat zich daartoe voorbereiden met zes oefenpartijen. Ze spelen tegen 3 Belgische ploegen en tegen 3 Nederlandse ploegen. Er is een stage (11 tot 13 augustus) voorzien in domein Puyenbrouck in Wachtebeke, het team speelt zijn eerste oefenpartij op 29 juli. Het volledige programma kan je hier meteen vinden: Zaterdag 29 juli (20) Wolvertem-Merchtem - Svelta Melsele

Woensdag 2 augustus (20u30) Svelta Melsele - Vosselaar

Zaterdag 5 augustus (15u) Svelta Melsele - KSK Heist B

Woensdag 9 augustus (20u15) VV Bavel - Svelta Melsele

Zaterdag 12 augustus (15u) Svelta Melsele - Excelsior Barendrecht

Zaterdag 19 augustus (15u) SC 'T zand - Svelta Melsele

