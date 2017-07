Er won ook een Red Flame op vrijdag

Van De Putte begon in de basis bij Kristianstads DFF en werd halfweg de tweede helft gewisseld. Toen stond haar team 0-1 voor op bezoek bij Kvarnsveden, net als Kristianstads een ploeg uit de lagere middenmoot.

Met oog op aansluiting in het peloton was het dus een erg belangrijk duel en het team wist uiteindelijk ook de drie punten thuis te houden. Addo zorgde voor de gelijkmaker voor de thuisploeg, maar Edgren deed in blessuretijd alsnog een duit in het zakje voor Kristianstads.

In de stand heeft het team nu 14 punten uit 11 wedstrijden. Het is opgerukt naar een veilige zevende plaats. Van De Putte is van dit weekend vrij en sluit eerstdaags aan bij de selectie van de nationale ploeg normaliter.