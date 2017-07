Om van te leren: bekijk de Spaanse doelpunten tegen Red Flames

Na de 1-4 in eigen huis (in Eupen) in april wilde bondscoach Ives Serneels met zijn Flames in Spanje nochtans iets laten zien. Hij zette in zoverre mogelijk - Lorca Van De Putte en Laura Deloose waren er niet bij in Spanje - zijn typeploeg op het veld, waarmee hij ook in Nederland puntengewin wil halen.

Toch slikten de Flames niet minder dan zeven tegendoelpunten. Enkele daarvan waren zeker vermijdbaar, maar in een warm Spanje kwamen de Flames nooit helemaal los.

Spanje wel, een bedrijvige Putellas maakte twee makkelijke doelpunten en ook na de pauze ging het vlot voor de selectie. Van de beelden kan er dus zeker een en ander geleerd worden met oog op het EK.