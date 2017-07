Janice Cayman, ster in de schaduw

Janice Cayman is van alle markten thuis. Zo speelde ze als middenveldster en spits in het verleden, terwijl ze in Frankrijk en bij de Belgian Red Flames ook een tijdje dienstdeed als rechtsachter. Tegenwoordig is ze echter opnieuw in de aanval te vinden.

Ze werd geboren in Brasschaat, op 12 oktober 1988 en speelt al sinds 2007 bij de Belgian Red Flames. Na enkele succesvolle jaren bij Tienen vertrok ze naar de Verenigde Staten.

Amerikaanse droom

Ze speelde bij Florida State en speelde zelfs even bij Pali Blues, waar ook Alex Morgan en Tobin Heath onder anderen ooit hebben gespeeld. Om maar te zeggen: Cayman heeft het op jonge leeftijd allemaal al gezien. Eens terug in Europa ging ze aan de slag bij het Franse Juvisy, waarmee ze jaren in de Franse subtop meedraaide. In 2016 won ze - opnieuw in Amerika - de landstitel met WNY Flash.

Haar medaille bleef enkele maanden op zich wachten - verloren geraakt in een orkaan. In een stadion spelen vol mensen die tegen je supporteren en als underdog toch de titel pakken in de USA? Dat was voor Cayman een immens moment. "Ik ben twee keer graag in Amerika geweest. Aan mijn eerste periode hield ik een diploma en een leerrijke ervaring over, de tweede keer een titel."