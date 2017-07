Aline Zeler, recordinternational eindelijk naar het EK

Aline Zeler werd op 2 juni 1983 geboren en is daarmee de meest ervaren speelster van de Belgian Red Flames op het EK. Ze rondde de kaap van de 90 caps in 2017 en is daarmee recordinternational.

Een tijdje was ze ook recordhoudster qua aantal doelpunten, voor ze daarin werd voorbijgestoken door Tessa Wullaert. Ze maakte in de zomer van 2017 voor de tweede keer de overstap van Standard naar Anderlecht.

Vooral met de Rouchettes was ze succesvol, met de laatste zeven jaren ook de Belgische landstitel. Opmerkelijk: Zeler praat bijzonder goed Nederlands en drukt haar in interviews met Vlaamse pers ook graag in die taal uit. "Een kwestie van respect", liet ze ons daarover weten.

Zeler begon haar carrière in de aanval en scoorde in die hoedanigheid bijzonder veel op clubniveau en zelfs bij de Red Flames, maar de laatste jaren wordt ze met haar routine vooral centraal in de verdediging gebruikt. Ze wou niet stoppen met voetballen tot ze een groot toernooi haalde, moest er lang op wachten en werd nu toch beloond.