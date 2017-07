"Tessa onze meest getalenteerde speelster, Courtois dankbaar figuur voor vrouwenvoetbal"

“Ik ben een tikkeltje jaloers”, klinkt het bij Femke Maes in Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb wel een Champions League gewonnen, maar met je land op een groot toernooi spelen lijkt me het allerhoogste te zijn.”

“Het was in mijn tijd niet realistisch om ons te plaatsen. We hadden toen met Anne Noé één trainer die alles moest doen. Nu merk je dat een uitgebreide staf en semiprofessioneel kader ervoor zorgen dat de speelster individueel én als team een gigantische stap voorwaarts maken.”

“Tessa Wullaert is ontegensprekelijk onze meest getalenteerde speelster”, gaat Maes verder. “Dat Imke Courtois het uithangbord is, ook al is ze geen vaste waarde bij de Flames? Dat vind ik niet erg: ze is een dankbaar figuur voor het vrouwenvoetbal.”