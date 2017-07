Missipo out, Gent reageert duidelijk: "Dergelijke stiekeme aanpak deontologisch niet gepast en onwaardig"

Kassandra 'Kassie' Missipo heeft haar stekje in de selectie namelijk moeten afgeven. Dit omwille van disciplinaire redenen. De speelster van AA Gent zal dus niet langer worden opgenomen in de selectie. Dat maakte bondscoach Serneels duidelijk met een tweet:

Kassandra Missipo behoort niet langer tot onze #WEURO2017-selectie, omwille van disciplinaire redenen. Sara Yüceil vervangt haar. — Ives Serneels (@IvesSerneels) July 5, 2017

Het was meteen voer voor de nodige discussies en geruchten. Uiteindelijk blijkt het wel degelijk te gaan over het overnachten op de Keizer Karel Cup, tussen twee stages door. Gent vindt dat een nogal zware straf, laat het weten in een persbericht.

"We zijn erg verrast om vast te stellen dat het slapen in een tent aanleiding geeft tot zulk een commotie en de doorslag is voor een dergelijk ingrijpende en drastische beslissing. De beslissing is nu gevallen. We willen met deze informatie enkel aangeven dat de sanctie die genomen is volgens ons niet in verhouding staat met de feiten en dat de manier waarop de informatie verkregen werd, tot nadenken stemt."

Dat laatste stoot Gent het meest tegen de borst: "De KKC is een gegeerde trekpleister voor vele voetballiefhebbers, waar ook sommige Red Flames als toeschouwers van de partij waren. Er blijkt echter iemand een uitzonderlijke interesse gehad te hebben over het doen en laten van onze speelster Kassandra."

"Via deze info werd de bondscoach over de overnachting in de tent ingelicht. Wij vinden een dergelijke stiekeme aanpak in dit verhaal deontologisch niet gepast en onwaardig", aldus nog de club. Het volledige statement kan je HIER nalezen.