Red Flames halen bemoedigend resultaat tegen wereldtopper Frankrijk

Na de 7-0 vorige week in en tegen Spanje - een accident de parcours - wilden de Belgian Red Flames tegen Frankrijk laten zien dat ze wel degelijk iets in hun mars hadden.

Lenie Onzia kreeg op het middenveld de voorkeur op Elien Van Wynendaele, rechts achteraan kwam Philtjens in de ploeg voor Courtois. Zowel Deloose als Van De Putte speelden nog niet mee, Deloose zat zelfs niet op de bank.

Na een kwartier zat het de Flames niet mee, want Jaques deed een bal in eigen doel belanden: 1-0 voor de Fransen, die zo al snel in een zetel konden voetballen. Verder stond de organisatie van de Belgen beter dan in Spanje, waardoor we minder goals te zien kregen.

Met dank ook aan Odeurs, die onder meer oog in oog met Delie koel bleef en nog een paar keer goed redde. De Flames ondergingen de wet van de sterkste, maar bleven in de match en pas in blessuretijd viel na een corner de 2-0 dankzij Catala. Sowieso een (meer) deugddoend resultaat dan dat van vorige week. Binnen negen dagen spelen de Flames op het EK tegen Denemarken hun eerste EK-duel ooit.