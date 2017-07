Maud Coutereels brengt ervaring achterin

Maud Coutereels werd op 21 mei 1986 geboren en is daarmee een van onze meest ervaren Belgian Red Flames. Ze debuteerde bij de nationale ploeg in 2004 en is er ook op het EK 2017 in Nederland nog bij.

Coutereels speelde van 2003 tot 2016 bij Standard en werd er een echt icoon in de verdediging. Ze kan zowel links, rechts als centraal worden uitgespeeld en beschikt over heel veel ervaring.

In 2016 maakte ze de overstap naar Lille, waar ze in de Ligue 2 meteen aanvoerder werd en zo - samen met Silke Demeyere en Jana Coryn - meteen promotie wist af te dwingen.

De verdedigster was jarenlang verbonden aan de Belgische politie, alvorens ze prof werd in Frankrijk. Ze was daarmee het levende bewijs dat de moeilijke puzzel tussen werk en voetbal wel degelijk te maken is.