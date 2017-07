Belgian Cats blijken aardige voetballers ... een ideetje voor de Flames?

Julie Vanloo en Marjorie Carpréaux tekenden present op de Keizer Karel Cup vorig weekend, waar ze met het team Chicks got Game een knappe 56e plaats op 96 teams in de wacht wisten te slepen.

Uiteraard zijn de Belgian Cats niet dagelijks bezig met voetballen, maar toch beschikten ze over flink wat technische bagage. Eigen aan spelmaaksters in het basket, vermoeden we.

Bovendien zijn beiden ook enorme sfeermaaksters. Dat merk je ook bij de groepsgeest die leeft rondom de Belgian Cats. Misschien had bondscoach Serneels alleen daarom al Vanloo kunnen opnemen in zijn EK-selectie?

De Belgian Cats wonnen afgelopen maand brons op het EK, door landen als Rusland en Letland te kloppen. Extrapolueren we dat naar de Flames, dan moeten ze in de groepsfase de groepswinst pakken en dan ook Zweden verslaan op weg naar de halve finales (wie weet ook tegen Spanje?) om evenzeer te stunten. Nog een week en dan begint het EK.