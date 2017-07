Oranje Leeuwinnen hakken Wales in de pan Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Nederlandse Oranje Leeuwinnen speelden zaterdag hun laatste oefenpot in aanloop naar het EK, dat binnen een week begint in Nederland. De laatste oefenwedstrijd was er eentje tegen Wales en het werd een duidelijke én deugddoende zege voor de Oranje Leeuwinnen. Lieke Martens opende snel de score, via Van de Donk werd het bij de pauze zelfs al 2-0. Na de koffie ging Oranje gewoon door op het elan. Miedema scoorde er twee en na een mooie vrije trap besloot Van den Berg de eindscore op forfaitcijfers tegen Wales. Binnen een week begint het EK, dan neemt Nederland het in de openingswedstrijd op tegen het sterke Noorwegen. Later die dag spelen de Belgian Red Flames hun eerste match tegen Denemarken.

