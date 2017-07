Ives Serneels blikt vooruit richting EK: "Nog 10-15% nodig, maar ..."

Laura Deloose is nog niet helemaal fit aan Belgische zijde, maar verder staat de hele groep waar hij op dit moment moet staan. Dat laat de bondscoach alvast weten in een reactie aan Voetbalkrant.com.

Laura Deloose sloot maandag aan bij de groep na een revalidatie bij Lieven Maesschalck

Verder laat hij in zijn kaarten kijken over wat de Flames leerden tegen Frankrijk en Spanje, blikt hij vooruit op wat hij wil zien tegen Rusland. "En de perfecte match zondag tegen Denemarken? Daar staan we nog 10-15% vanaf. Maar ik denk dat - als alles vlot mag verlopen - die procenten er zondag bij zullen zijn."

