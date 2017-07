Tessa Wullaert scoort opnieuw voor Flames: "Vooral bezig met die gemiste kans"

Paul Van Himst en Bernard Voorhoof zullen altijd op 30 blijven staan, terwijl Tessa Wullaert sinds de wedstrijd tegen Rusland al aan 32 eenheden zit. Topschutter aller tijden over alle geslachten heen. Ook op het EK zullen we de doelpunten (of assists) van de nummer 9 zeker kunnen gebruiken.

"Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik ben meer bezig met de gemiste kans in de tweede helft." Ook dat is typisch Wullaert: zelfzeker, ambitieus, maar ook met de voeten op de grond. "Want tegen Denemarken & co gaan we ook niet zoveel kansen krijgen als nu tegen Rusland."

Het enige minpuntje misschien: "Verder stonden we goed en kwamen we er ook goed uit, met veel kansen. Maar we hadden de score in de tweede helft misschien wat hoger moeten laten oplopen. Maar als we de organisatie van tegen Frankrijk combineren met het voetbal van vandaag, dan kunnen we op het EK wel iets uitrichten."