Herbeleef de zege van de Belgian Red Flames tegen Rusland

Het is juli en dat betekent dat de transfermarkt officieel zijn deuren heeft geopend. De koopjesperiode is écht begonnen en de geruchten en officiële deals vliegen ons om d...

Dani Alves was woensdag in Parijs om de laatste details in zijn contract af te handelen en in de namiddag werd hij ook voorgesteld door PSG. Kan Thomas Meunier de druk van ...