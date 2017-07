Jana Coryn, topschutter bij Lierse en Lille en op het EK ook voor de Flames?

Genk met gemak, Eupen verrast Duitse subtopper, Cercle en Lokeren leren van elkaar De voorbereiding is voor alle ploegen in volle gang en dat betekent veel oefenwedstrijden. Woensdagavond stonden er opnieuw vier matchen met Belgische ploegen gepland.

Betekent de komst van Dani Alves het einde van Meunier bij PSG? Dani Alves was woensdag in Parijs om de laatste details in zijn contract af te handelen en in de namiddag werd hij ook voorgesteld door PSG. Kan Thomas Meunier de druk van ...

Anderlecht kondigt nieuw thuishirt aan en geeft meteen ook de - opvallende - kleuren prijs Morgen is de langverwachte dag voor veel fans van Anderlecht. Dan wordt het nieuwe thuisshirt bekendgemaakt bij de officiële heropening van de Fan Shop. En als we op de fot...

OFFICIEEL: Meunier heeft serieuze concurrent bij, die zich onmiddellijk excuseert Wat de voorbije dagen in de pijplijn zat, is nu ook officieel: Dani Alves is een speler van Paris Saint-Germain. De Franse topclub heeft hem reeds voorgesteld en hij had ze...

Haalt Januzaj zijn carrière uit het slop bij Real Sociedad? Zijn transfer door het vergrootglas Adnan Januzaj begint aan een nieuw hoofdstuk bij Real Sociedad. Het lijkt op het eerste gezicht een goeie keuze, maar kan hij zijn carrière daar effectief uit het slop hale...

OFFICIEEL: Cercle versterkt zich met middenvelder uit eerste klasse Zal Cercle Brugge binnenkort nog te herkennen zijn. De Vereniging zit al in de dubbele cijfers met hun transfers en woensdag kwam daar weer eentje bij.

Bouwwerf Antwerp: veel geruchten, weinig concreets 16 dagen en de competitiestart op de Bosuil... Of nu ja, als die afgeraakt tegen dan. Maar niet enkel het stadion is een bouwwerf, ook de ploeg staat nog in de steigers. Op...

De belangrijkste nieuwsfeiten van 12 juli: Genk doet recordtransfer en grote bedrijvigheid op Antwerp De voorbereiding op het nieuwe seizoen is volop aan de gang en clubs zoeken intensief naar versterking. Dat blijkt ook uit de belangrijkste nieuwsfeiten van woensdag 12 jul...