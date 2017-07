Laura De Neve speelde met Flames in 'haar' Denderleeuw: "Leuk dat de bondscoach mij dat vertrouwen geeft" en "Lef tonen op EK"

Laura De Neve speelde jarenlang bij Dender, alvorens ze naar Anderlecht trok. De Red Flame heeft veel te danken aan Dender en was dan ook blij om in dit stadion te mogen spelen: "Ik had nog nooit in dit stadion gespeeld, dus dat was wel speciaal. Een leuke ervaring, ook omdat we gewonnen hebben. Blij dat de coach mij het vertrouwen gaf om te spelen."

Het was belangrijk om - met oog op het vertrouwen - toch met een driepunter naar Nederland af te zakken: "Maar tegen Frankrijk en Spanje hebben we ook veel geleerd. Dat proberen we nu mee te nemen naar de toekomst. Mentaal en fysiek zijn we klaar voor het EK. We zijn de underdog, maar we kunnen ook verrassen. We moeten met lef durven voetballen."

Het volledige interview met De Neve kan je hier bekijken. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.