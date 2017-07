Terreurdreiging op EK vrouwenvoetbal: 'IS doet oproep voor aanslag'

Het EK vrouwenvoetbal vindt deze zomer plaats in Nederland. Onze Belgian Red Flames zijn er ook bij in Nederland. Qua veiligheid gaat de UEFA sowieso geen risico's nemen: de ploegen worden goed in de gaten gehouden.

Toch heeft IS een oproep gedaan om een aanslag te plegen op het stadion in Utrecht. De Galgenwaard is op 16 juli het decor voor de openingswedstrijd van het EK, maar de terreurbeweging zou vooral een oproep hebben gedaan om tijdens de match Engeland - Schotland op 19 juli toe te slaan.

De NOS is dat te weten gekomen via SITE Intelligence Group. Zij houden de communicatie van internationale terreurorganisaties in de gaten. Momenteel is ​er geen reden tot paniek.