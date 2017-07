Zoveel beter dan 'Go West' en nu al de prijs voor de sympathie: erg leuke clip van Zwitserse vrouwen (die zÃ©lf EK-song zingen)

We horen het niet te vaak dat spelers of speelsters zélf een liedje uitbrengen, maar bij Zwitserland is dat nu wél het geval. De verdedigster Rachel Rinast toonde in het verleden al meermaals haar goede stem, nu laat ze dat dus ook horen bij het nummer 'United in Red'.

Dat nummer werd twee weken geleden al uitgebracht, ook de rest van de ploeg (en zelfs de coach) zingt het refrein mee. Er is nu ook een begeleidende clip gevonden voor het nummer, dat erg Band Aid-achtig aandoet.

Rinast mag gerust als een goede zangeres de geschiedenisboeken ingaan, want ze zingt in het nummer echt wel de pannen van het dak. "We are all believers, we are united in red", levert alvast de prijs voor de sympathie op. Kunnen de Zwitsers er ook energie uithalen?