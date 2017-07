Flames stomen zich verder klaar in Nederland - ook de bus is er

De Belgian Red Flames kwamen woensdagavond na een rit van nog geen twee uur aan in het midden van Nederland, waar ze zich klaarstomen op het eerste duel op het EK, zondag in Doetinchem tegen Denemarken.

Er zijn nog tickets beschikbaar voor dat duel, ondertussen proberen de Belgische vrouwen zich in alle rust voor te bereiden. Op donderdag staan er meteen twee oefensessies op het programma.

Arrived in 🇳🇱 after only 2h 🚌😊#WEURO2017 is so close to 🇧🇪 ! So get your tickets and join us 😉 👉 https://t.co/1T4rQ7AFs0 #Flames4History⚽️ pic.twitter.com/WRhODw4VI8