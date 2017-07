VIDEO: Making-of van ploegfoto Red Flames levert Ã©rg leuke beelden op

VIDEO: Making-of van ploegfoto Red Flames levert érg leuke beelden op Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De Belgian Red Flames zijn helemaal klaar voor het EK stilaan. Zondag spelen ze tegen Denemarken hun eerste match ooit op een groot toernooi, eerder deze week werd de officiële teamfoto alvast genomen. En dat leverde leuke beelden op. Het maken van zo'n teamfoto? Dat is altijd een beetje chaos natuurlijk. Wie moet op welke rij gaan staan, wat met de staf? Die moeten er in drie delen bij: eerst alleen de coach, dan ook de T2 en keeperstrainer en daarna de volledige staf. Het zorgde voor de nodige, leuke hectiek. Wij goten het speciaal voor u in een leuk filmpje, dat je hieronder kan bekijken. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.

