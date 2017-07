Justien Odeurs klaar voor het EK: "Veel voor moeten doen en laten, maar ..."

"We weten nu dat het EK geen lachertje zal worden, maar dat wisten we op voorhand ook al", aldus Odeurs in gesprek met Voetbalkrant.com. "We beginnen als underdog in de groep, maar dat kan ook een voordeel zijn."

De keepster is na een blessure opnieuw fit én kan dus ook plaatsnemen onder de lat: "Ik ben drie maanden out geweest, dan is het mooi als je meteen het vertrouwen opnieuw krijgt."

"Ik heb er veel voor moeten doen en ook veel voor moeten laten, maar als je zo'n EK kunt spelen doe je dat allemaal met plezier", aldus nog de nummer 1 van het aanstaande EK. Het volledige interview hieronder (opgelet: het laden ervan kan even in beslag nemen)