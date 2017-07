Aline Zeler klaar voor het EK: "Ben niet bezig met aantal caps, maar met ..."

Zeler is nochtans de meest ervaren Red Flame uit de groep, die zondagavond haar 95e cap kan verzilveren. "Maar met die aantallen ben ik echt niet bezig, het is vooral interessant om in deze groep de ervaring te delen en door te geven met de jonge speelsters."

"We hebben een hele goede groep die perfect aan elkaar hangt. De sfeer is erg goed en van stress is niet echt enorm sprake", aldus de kapitein van de Belgian Red Flames.

"Ik ben er klaar voor en de rest van de groep ook. We gaan zien waar we uitkomen, maar we willen een goed toernooi spelen en dromen van een ideaal en leuk scenario."