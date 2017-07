Ontdek de staf - Brecht Schelstraete: "Willen ervoor zorgen dat Flames zich thuisvoelen"

De hele staf is dan ook klaar voor het EK. Zo ook persverantwoordelijke Brecht Schelstraete, die gedurende het EK niet minder dan 30 geaccrediteerde journalisten uit België de revue zal zien passeren. En dan spreken we nog niet over de Deense, Noorse, Nederlandse (en wie weet daarna pakweg de Zweedse, Engelse en Duitse) pers.

Zondag een nieuwe mijlpaal in de Belgische voetbalgeschiedenis

"We vinden het belangrijk dat de Red Flames zich echt thuis kunnen voelen, ook hier in Nederland. Daarom zorgden we voor een mooie inkleding, een toffe speelruimte zodat dit tijdens het EK hun echte thuis wordt. We hebben een volledige vrachtwagen kunnen vullen met materiaal", knipoogt Schelstraete.

Ook de 10.000 verkochte Belgische tickets voor de drie matchen van de Red Flames op het EK samen wordt binnen de KBVB op gejuich onthaald: "We hebben echt een publiek opgebouwd de voorbije campagne. Wie nog twijfelt? Het is de allereerste match ooit op een EK zondag, dus we schrijven geschiedenis. Een unicum, zoals we er in het verleden al enkele hadden."

