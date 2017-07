Flames4History: Tessa Wullaert, Jana Coryn en Janice Cayman zeggen zÃ©lf hoe eerste doelpunt er voor hen mag uitzien

#Flames4History: Tessa Wullaert, Jana Coryn en Janice Cayman zeggen zélf hoe eerste doelpunt er voor hen mag uitzien Tweet door Aernout Van Lindt vanuit Rheden, Nederland

Foto: © photonews Het EK vrouwenvoetbal wordt deze zomer sowieso historisch voor het Belgisch voetbal. Nog nooit stond een A-team van de vrouwen op een groot toernooi. Rest de vraag: hoe scoren ze hun eerste doelpunt? Zowel tegen Denemarken, Noorwegen als Nederland zullen de Flames de nodige kansen krijgen om zelf ook wat doelpunten te maken. Dus rest de vraag: hoe gaat het eerste goaltje eruit zien? Voetbal Vlaanderen kwam met een actie om zélf het eerste doelpunt te filmen hoe zij dachten dat het zou worden gescoord - of zou moeten gescoord worden. Dat leverde al heel wat leuke inzendingen op. Alvast enkele voorbeelden vanop de Keizer Karel Cup: Maar wat denken de Red Flames eigenlijk zelf van het eerste doelpunt, hopelijk al meteen tegen Denemarken? We polsten bij Tessa Wullaert, Jana Coryn en Janice Cayman - drie van onze aanvalsters - over deze kwestie. Het filmpje daarvan kan u hieronder bekijken - het laden van de beelden kan enkele seconden duren. Deelnemen kan nog steeds - Hoe deelnemen? Bedenk hoe de Red Flames hun eerste doelpunt zullen maken. Speel het doelpunt na & maak hiervan een video van max. 30 seconden. Post de video op onze of jullie Facebook- of instagrampagina met de hashtag #Flames4History Upload jullie video voordat het eerste doelpunt van de Red Flames op het EK gevallen is. Kijk uit naar een reactie van de Red Flames zelf op jullie filmpjes!

