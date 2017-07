Gluren bij de buren: Oranje Leeuwinnen krijgen veel aandacht, Johan Derksen komt tot zijn zinnen en een gekke IJslandse meute

In Nederland worden ze al flink gek. Naast de televisie-uitzendingen is er ook erg veel aandacht in de kranten, zo ook in De Gelderlander die we vanuit Arnhem konden inkijken.

Lieke Martens (ex-Standard) komt samen met Kika van Es aan bod, terwijl ook Viviane Miedema en het EK in het algemeen de nodige aandacht krijgen. Ook de wedstrijd van de Flames in Gelderland - Doetinchem, zondag om 20.45 uur - tegen Denemarken komt kort aan bod.

Johan Derksen - bekend van VI en niet meen een grote liefhebber van het vrouwenvoetbal de voorbije maanden - heeft ondertussen zijn kar gekeerd. Hij is nu volgens De Volkskrant wél om als fan van het vrouwenvoetbal. "Tijdens een reis door de USA was ik enorm onder de indruk van hun techniek en fysieke kracht. En dan dacht ik dat het ook in Nederland moest kunnen."

En je hebt natuurlijk altijd nog gekke IJslanders: