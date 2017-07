Belgian Red Flames kunnen vanaf kwartfinales vier keer wisselen

Deze zomer mogen de landen in de verlengingen namelijk een extra, vierde vervanging doen. Zo kunnen eventuele blessures in de verlengingen worden opgevangen door middel van krampen of andere problemen én het zou mogelijk ook aanzetten tot attractiever voetbal in de reguliere speeltijd.

De UEFA denkt al langer dan vandaag na over nieuwe reglementen om het voetbal opnieuw aantrekkelijker te maken. Ook het systeem om strafschoppen niet langer om en om, maar in een ABBAABBAAB-structuur te laten nemen kadert daarin.

Mogelijk dat de Flames van de regel kunnen gebruik maken in hun kwartfinale tegen pakweg Zweden, maar dan moeten ze eerst natuurlijk wel nog een groep met Noorwegen, Nederland en Denemarken overleven.