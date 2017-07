Tessa Wullaert heeft er zin in: "En eindelijk zal mijn oma niet meer moeten vragen wie het nummer zes of acht is"

Wullaert liet vrijdag al in haar kaarten kijken qua matchvoorbereiding op de match van zondag tegen Denemarken. En dan moet het gebeuren. "Een gelijkwaardige match, want we hebben een beetje dezelfde kwaliteiten. We moeten vermijden snel een doelpunt tegen te krijgen, vanuit een goede organisatie en er voetballend moeten uitkomen."

Primeur: de Red Flames spelen op dit EK - voor het eerst - met namen op de rug. "We hebben er lang op moeten wachten en voor moeten zagen. Eindelijk gaat mijn oma niet meer in het boekje moeten kijken om te weten wie die nummer zes is. Het is een hele meerwaarde voor ons."

Ook Jana Coryn ziet het zitten: "Die eerste match mag gaan beginnen. Het wordt belangrijk om de campagne goed te starten. We willen elke match winnen en dat is ook ons doel voor de eerste wedstrijd."