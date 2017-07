Supporters in beweging tijdens EK vrouwen

Deze zomer reizen er duizenden toeschouwers, waaronder vrouwen, kinderen en families vanuit heel Europa naar Nederland voor de UEFA EK Vrouwen 2017 om een voetbalfeest mee te maken.

De belangstelling voor het vrouwenvoetbal is het afgelopen decennium flink gegroeid, maar deze groei in het professionele spel is niet gelijk opgegaan met een toename in de lichamelijke activiteiten van vrouwen in Europa.

De eenvoudigste manier om actief te zijn is door wandelen of fietsen in de dagelijkse routine op te nemen. Daarom heeft het European Healthy Stadia Network, samen met de UEFA en de World Heart Foundation, een mobiele app ontwikkeld om fans en medewerkers bij het UEFA EK Vrouwen 2017 aan te moedigen om naar de stadions te lopen of te fietsen en zo hun activiteitenniveau te verhogen. Zij presenteert Active Travel als een geschikte transportwijze voor supporters op een wedstrijddag.

De gratis Active Match-app wijst gebruikers de juiste richting en geeft plattegronden van de gaststeden plus informatie over de bewaakte fietsenstallingen bij ieder stadion. De app-technologie registreert iedere reis per fiets of te voet naar een wedstrijd. Na aankomst bij het stadion krijgt de gebruiker informatie over de afgelegde afstand, verbrande calorieën en de bespaarde CO 2 -uitstoot. Met iedere volledige of gedeeltelijke reis te voet of op de fiets doen de deelnemers mee aan een verloting van officiële wedstrijdballen en kaartjes voor de finale in Enschede op zondag 6 augustus, waaronder een tweetal VIP-tickets.

De Active Match App is nu te downloaden via: