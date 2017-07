Belgische fans bejubeld in de Nederlandse kranten: "Leek wel de jongerendag van de Evangelische Omroep"

In Nederland worden ze al flink gek. De zege tegen Noorwegen is daar natuurlijk niet vreemd aan, integendeel. Het EK begint nu pas echt helemaal te leven bij onze noorderburen.

Dat is ook te merken in de kranten, waar er natuurlijk veel lof is voor de Nederlandse nationale ploeg - die enigszins verrassend Noorwegen wist te kloppen in zijn openingswedstrijd.

Ook voor de Belgen was er lof, en dan vooral voor de fans van de Belgian Red Flames. "Ze gaven 90 minuten alles voor hun speelsters en dat deed enorm veel deugd. En de fans waren ook steevast aan het verbroederen, het leek wel de jongerendag van de Evangelische Omroep."