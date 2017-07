Bondscoach duidelijk na nederlaag: "Te veel respect getoond in eerste vijf minuten"

En dat lag aan twee belangrijke zaken. Ten eerste eentje van respect: "We zijn iets te respectvol gestart, we waren misschien onder de indruk van de omstandigheden. In voetbal is respect belangrijk, maar te veel is niet goed. Dat hebben we tijdens de rust bijgestuurd."

In de tweede helft zat het dan misschien weer een beetje tegen: "Over de 90 minuten was de nederlaag niet verdiend. Hoe langer de match duurde, hoe meer de 1-1 in de lucht hing. We hadden geen geluk op een paar cruciale momenten in de wedstrijd", aldus de bondscoach.

Toch zijn er ook positieve punten te onthouden na deze wedstrijd: "Elk meisje is leeg en heeft alles gebracht naar haar mogelijkheden van talent. De durf en wil was groot bij allen, en daar ben ik trots op."