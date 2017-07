Nicky Evrard over het vak apart van doelvrouw zijn

Davina Philtjens werd op 26 mei 1995 geboren in Zottegem. Al snel vond ze de liefde voor de bal, via Strijpen en Munkzwalm kwam ze uiteindelijk bij Melle en later de Gent Ladies terecht.

De keepster was enkele jaren de nummer 1 onder Serneels, al is Justien Odeurs momenteel haar 'voorbijgestoken'. Toch komen de keepsters onder elkaar ook goed overeen. "De tweede keepster is altijd de waterdraagster van de eerste en we zouden alles voor elkaar doen", is de sfeer optimaal.

Keepers (of keepsters), het blijft vaak een vak apart. “We zijn vaak afgezonderd van de groep, omdat we trainen met de keepsters. Dan moet je toch wel wat op elkaar kunnen vertrouwen. Met Justien heb ik een heel goede klik, maar ook met de andere keepsters gaat het dus goed.”

Evrard bekroonde enkele goede seizoenen in Gent met een transfer naar het Nederlandse Twente, waar ze het team opnieuw aan titels moet proberen te helpen.