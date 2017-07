Rusland verrast ItaliÃ« in groep B

Italië wordt een tegenstander van onze Belgian Red Flames op weg naar het WK 2019 en klopten we al op de Cyprus Cup 2017, terwijl we tegen Rusland meerdere oefenduels speelden de voorbije maanden - telkens met een positief resultaat.

Mozorova

De Italianen begonnen stevig, maar kregen via Danilova meteen het deksel op de neus. Alle hens aan dek dus voor Gabbiadini en co, Mozorova deed halfweg de eerste helft ook haar duit in het zakje: 0-2.

Mauro deed nog wat terug in het absolute slot, maar verder dan 1-2 kwamen de Italianen niet meer. Rusland mag dromen van de volgende ronde, al wordt dat met Zweden en Duitsland nog in de groep echt niet makkelijk.