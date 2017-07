Lof van Denen voor Red Flames: "Ze worden steeds beter in de match"

"Het was een Interssante match. We speelden een goede eerste helft en verdienden op voorsprong te komen, omdat we veel druk hebben gezet op het Belgische team."

"Dat heeft ook de nodige energie gekost. Die kwamen we in de tweede helft terkort, toen België ons ook in de problemen begon te brengen", aldus coach Nils Nielsen.

"België is een goed team en ze worden steeds beter naarmate de wedstrijd vordert. Dat zie je steeds in hun matchen. Ze vinden steeds meer en meer oplossingen tijdens de match. Als ze zien dat een van de tegenstanders vermoeid is, gaan ze net die speelster opzoeken. Sterk van hen."