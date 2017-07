Tine De Caigny heeft er nog vertrouwen in: "Verder bouwen op tweede helft tegen Denemarken en dan kan het goedkomen"

"Het was leuk dat de fans met zoveel waren. Aan de tweede helft te zien, kunnen we echt wel voetballen. Daar moeten we op vooruit gaan. De sfeer was tegen Denemarken al leuk, maar tegen Noorwegen wordt het nog vier keer zoveel."

"Tegen Noorwegen gaan we er vol tegenaan moeten gaan, en zij ook. We moeten uitgaan van onze eigen kracht en eigen sterkte, dan zie ik het volledig goed komen."

De Caigny spreekt ook over de familiedag, het Noorse voetbal - als ex-speelster van Valerenga - en veel meer. Ontdek het hieronder. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele seconden duren.