Wat staat er in groep C te gebeuren?

Foto: © photonews De Belgian Red Flames kwamen eergisteren in actie, vandaag is het de beurt aan vier andere teams. Met opnieuw een favoriet in actie? Oostenrijk en Zwitserland openen groep C in een echte derbystijl. De Oostenrijkers verbaasden onlangs nog tegen Denemarken (4-2), op de Cyprus Cup speelden onze Red Flames tegen beide teams gelijk. Een leuke derby mogen we ervan verwachten, maar daarna komt er met Frankrijk een nieuwe topfavoriet op eindwinst aan bod. Zij mogen aanvatten tegen het stugge Ijsland. In dat land is de EK-koorts helemaal totaal, net als vorig jaar op het EK in Frankrijk. Duizenden mensen stonden de IJslanders op te wachten aan te luchthaven bij vertrek, er zijn ook veel supporters die zijn afgezakt naar Nederland: bijzonder. Wint Frankrijk de groep? Dan krijg je via een bonus tot 80 euro meteen 155 euro. IJsland kan je al 320 euro opleveren, voor Oostenrijk wordt dat zelfs 960 euro!

