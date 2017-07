Fanzone met duizenden Belgen? "Belgen altijd welkom, donderdag vanaf 12 uur" (MÃ©t beelden en bier mÃ©t alcohol)

De fanzone in de Willemstraat in Breda gaat om 12 uur open, tot 16 uur zal het een groot Belgisch feest kunnen worden, al mogen we ook op enkele honderden Noorse supporters hopen.

"Honderden Noren en wie weet duizenden Belgen? Daar hopen we toch een beetje op", aldus Jules Vereecken - de organisator van het fandorp in Breda in alle eerlijkheid.

Er is dan ook erg veel te doen - wat dacht je van een potje voetbal op een drijvend ponton? Het kan allemaal. Om 16 uur gaat de hele colonne in een heuse fanwalk naar het stadion - zowat 2,5 kilometer verderop. We gingen alvast een beetje sfeer snuiven en kwamen al een Belgisch koppel fans tegen ... De volledige reportage hieronder. Opgelet - het laden van de beelden kan enkele seconden duren: