Imke Courtois en Julie Biesmans hakken knoop tussen Messi en Ronaldo door

Daarbij spraken ze over hun favoriete muziek - Boniver, Ben Howard en veel meer, over wat ze nog verwachten van het toernooi op het EK in Nederland. En er kwam natuurlijk ook dé vraag.

"Messi of Ronaldo? Ik wil ze allebei wel in mijn ploeg, maar ik prefereer toch Messi", aldus Imke Courtois. Meteen bijgetreden door Julie Biesmans. In hun vrije tijd wordt er vooral Kubb gespeeld deze zomer bij de Flames.

"En we willen allebei toch nog wat werken aan ons kopspel", geven de twee speelsters ook nog aan. Maar eerst de wedstrijd van donderdag tegen Noorwegen winnen natuurlijk.