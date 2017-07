Tine De Caigny, powerspeelster voor de hele centrale as

Tine De Caigny werd geboren op 9 juni 1997 in Beveren en is een echte Flame van het Waasland. Via een decennium Beveren en enkele jaren Vrasene kwam ze uiteindelijk bij Club Brugge terecht.

Na twee jaar bij blauw-zwart in de BeNe League werd het avontuur daar abrupt gestopt, waarop ze bij Lierse een jaar later hetzelfde tegenkwam. Na zes maanden in Noorwegen (bij Valerenga) kwam ze terug naar België en wel bij Anderlecht. "Die maanden in Noorwegen? Daar heb ik veel van bijgeleerd op jonge leeftijd."

Bij paars-wit wil ze anno 2017-2018 vol aan de bak gaan om wie weet wel eens een titel te pakken voor de hoofdstedelingen. Maar eerst een vurig EK spelen met de Belgian Red Flames.

De Caigny kan centraal op het middenveld, meer verdedigend, meer aanvallend en zelfs als diepe spits worden uitgespeeld. Daarmee kan ze de volledige as in principe aan.