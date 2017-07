VIDEO: Het Flame-nieuws van de dag, met de opties van Serneels, het groepsgesprek van de Flames en een fandorp in de maak ...

De Belgian Red Flames zijn toe aan hun tweede wedstrijd op het EK. Tegen EK-finalist Noorwegen wordt dat niet makkelijk, maar de Flames zitten wel op 1 lijn over het moeten winnen tegen de Noren. De ambitie is er en iedereen wil maar wat graag winnen.

Ives Serneels kan dat met 23 fitte speelsters doen. Lorca Van De Putte heeft dan wel nog een ferm ingetapete knie, maar is volgens de bondscoach helemaal fit. Ondertussen is het fandorp ook al klaar voor morgen - daarover later nog een uitgebreide reportage.

