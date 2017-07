Engeland haalt uit op het EK - inclusief eerste hattrick Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews De eerste speeldag op het EK zit er helemaal op. In groep D werd er - voor het eerst in deze jaargang - eens flink gescoord. Met dank aan Engeland, of was het vooral een zwak Schotland? In de vooravond had Spanje al zoals verwacht de maat genomen van Portugal. De einduitslag was 2-0, maar de score had eigenlijk nog wel wat hoger kunnen oplopen. Op weg naar het WK 2019 moeten onze Flames voorbij de Portugezen, niet te onderschatten. De avondmatch tussen Engeland en Schotland werd een absolute topavond voor de Engelsen. De 31-jarige Jodie Taylor deed meteen een reuzenzaak richting het topschutter worden op dit EK: zij lukte een hattrick tegen de Schotten. Nobbs, White en de ingevallen Duggan zorgden tussendoor en achteraf nog voor een erg zware 6-0 einduitslag. Een stevige start van het EK, zoveel is duidelijk.

